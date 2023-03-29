Москва, , 14:27 — REGNUM Западные страны не намерены останавливать конфликт на Украине, заявил 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что сейчас перемирие будет в интересах Москвы, а этого допустить нельзя.

«Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия проводит специальную военную операцию ради защиты русских и русскоязычных граждан, которых угнетают на Украине.

Угнетение русских на Украине ведется в нарушение всех международных норм и принципов, а также в нарушение основ, на которых была провозглашена независимость Украины, подчеркнул министр.