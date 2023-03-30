Москва, 30 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Американский журналист Эван Гершкович, арестованный по делу о шпионаже, будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сергей Савостьянов/ТАСС Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный по делу о шпионаже, у Лефортовского суда

«Арестованный по делу о шпионаже журналист Эван Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корреспондент The Wall Street Journal Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что по заданию спецслужб США он собирал секретные сведения о предприятиях российского ВПК и был задержан с поличным.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. При этом он не признал своей вины

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в России не имела ничего общего с журналистикой, которая была для него лишь прикрытием.