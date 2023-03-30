Захарова: задержанный корреспондент WSJ занимался в России совсем не журналистикой

Москва, , 12:51 — REGNUM Корреспондент американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в России по подозрению в шпионаже, стал очередным «западником», прикрывавшимся аккредитацией и «схваченным за руку». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 30 марта в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя задержание иностранца, она подчеркнула, что его деятельность в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, и это не первый подобный случай.

По словам Захаровой, некоторые прикрываются статусом «иностранного корреспондента».

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — написала представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в момент попытки получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий ВПК. В отношении иностранца возбудили уголовное дело о шпионаже. Газета WSJ выразила глубокое беспокойство из-за безопасности журналиста.