Москва, 30 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Фанатка российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) подала на артиста в суд из-за частых отмен его концерта в Москве. Об этом 30 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Кадр из видео: Рэппер Гуф Гуф

Сообщается, что поклонница из Индонезии дважды приобретала билеты на самолёт в Россию, чтобы попасть на концерт. Уточняется, что женщина приобрела билеты на выступление рэпера ещё в прошлом году. В указанные даты она прилетела в Москву, однако организаторы перенести выступление.

По возвращении на родину фанатка узнала, что концерт всё-таки состоится, и вновь прилетела в Россию, однако концерт снова был перенесён из-за проблем со здоровьем артиста. После этого жительница Индонезии обратилась в суд с требованием возместить ущерб в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте. Он заявил, что получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме.