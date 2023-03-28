Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на группу

Берлин, , 19:45 — REGNUM Лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте. Об этом 28 марта сообщает Der Spiegel.

Роджер Уотерс © Enric Fontcuberta/EPA/ТАСС

Уотерс заявил, что получил письмо от организаторов об отмене концерта после того, как его обвинили в антисемитизме.

«Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления», — сказал Уотерс.

По его словам, поведение властей Германии является нарушением свободы слова. Он подчеркнул, что будет добиваться проведения концерта через суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что считает конфликт на Украине спровоцированным. Он отметил, что ввод российских войск на Украину не был безосновательным, а за эскалацию кризиса ответственность несут западные страны, поставляющие Киеву вооружение.

9 февраля Уотерс заявил, что стал больше уважать президента России Владимира Путина.