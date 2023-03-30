Москва, 30 марта, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили хранилище топлива в Запорожской области, запасы использовались украинскими бригадами теробороны. Об этом сообщили 30 марта в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На херсонском направлении был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а также военная техника.

«Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также 3 гаубицы Д-30», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Запорожской области подразделения ВС России уничтожили хранилища топлива, которыми пользовались бригады территориальной обороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в МО РФ также рассказали об уничтожении силами российской армии более 130 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. Украинские военные потерпели поражение на огневых позициях в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики.