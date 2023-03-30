Москва, 30 марта, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили более 340 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, воевавших на стороне Киева, за сутки на донецком направлении. Об этом сообщает 30 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В ведомстве уточнили, что «Южная» группировка российских войск в результате активных действий, ударов авиации и артиллерийского огня нанесла противнику потери, составившие более 340 военнослужащих и наёмников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Кроме того, уничтожены одна установка РСЗО «Ураган» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Минобороны заявило, что Киев потерял под Донецком до 310 военнослужащих ВСУ. В числе уничтоженной украинской техники — две гаубицы «Мста-Б» и два танка.