Рост экономики и увеличение внутреннего спроса. Главное с совещания Путина с правительством

Москва, , 14:54 — REGNUM Российская экономика начиная с июля 2022 года демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний, заявил российский президент Владимир Путин 29 марта в ходе совещания с членами правительства, посвященного реализации положений послания Федеральному собранию.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возврат экономики РФ на траекторию роста не должен расслаблять, надо поддерживать позитивные тенденции», — подчеркнул российский лидер. По словам Владимира Путина, ведущим фактором экономического роста является устойчивое увеличение внутреннего спроса.

«Наша цель состоит в том, чтобы людям жилось лучше, доходы, хоть и скромно, начали расти», — пояснил глава государства. Властям РФ всех уровней глава государства посоветовал действовать без бюрократии и проволочек.

«Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам по инфляции, важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления», — подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о росте объемов внешнеторгового оборота РФ с основными зарубежными партнерами, он отметил, что Россия наращивает объёмы оборота с партнёрами, в том числе в логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что глава государства 29 марта проведет совещание с членами правительства, по итогам которого, возможно, будет обнародовано заключительное слово президента, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в своем выступлении российский лидер затронет вопросы повышения благосостояния граждан, обеспечения народосбережения, расширения проекта «Профессионалитет».

Страны Запада рассчитывали на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, но серьёзно ошиблись, отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном 27 марта интервью «Российской газете». Разрыв связей с Россией стал причиной социально-экономического кризиса во многих странах, в том числе постоянные забастовки начались в Финляндии.

Руководство России не допускает излишней милитаризации экономики, обещал 25 марта президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».