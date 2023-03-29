Москва, 29 марта, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс деятельность иностранных и националистических спецслужб в перечень угроз национальной безопасности страны в сфере противодействия обороту наркотиков. Соответствующие корректировки внесены в Стратегию антинаркотической политики РФ до 2030 года.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Новый пункт причисляет к угрозам «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ».

Также указом слово «Европа» заменено на «заинтересованные государства Европы» в пункте стратегии, где идёт речь о двухстороннем сотрудничестве в сфере антинаркотической политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Владимир Путин отмечал, что виновные в хранении и распространении наркотиков должны нести ответственность за преступления, либерализация в этой сфере не нужна. Президент согласился с тем, что количество обвинительных приговоров в сфере оборота наркотиков велико, и отметил, что 26% тюремного «населения» осуждены по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и прекурсоров.