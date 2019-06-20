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Путин отверг идею о послаблениях в сфере оборота наркотиков

Политика

Угроза для страны, для нации очень велика, заявил президент

Путин отверг идею о послаблениях в сфере оборота наркотиков
TryJimmy
Тюрьма

Москва, 20 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Виновные в хранении и распространении наркотиков должны нести ответственность за преступления, либерализация в этой сфере не нужна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 20 июня в ходе «прямой линии».

Он согласился с большим количеством обвинительных приговоров в сфере оборота наркотиков и отметил, что 26% тюремного «населения» осуждены по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков, наркотических средств и прекурсоров.

«Нужно ли нейтрализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд — нет, потому что эта угроза для страны, для нации очень велика», — подчеркнул Путин.

Однако МВД России должно создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста Ивана Голунова, несправедливо задержанного из-за подозрения в попытке сбыта наркотиков.

«Чтобы не было отчетностей ради галок, чтобы людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев как с журналистом», — сказал он.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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