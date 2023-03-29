Москва, 29 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Соответствующий указ опубликован 29 марта на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков

«Принять отставку губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию», — говорится в документе.

Бурков стал врио главы Омской области в октябре 2017 года после отставки с этого поста Виктора Назарова. В сентябре 2018-го он стал губернатором региона, получив на выборах 82,56% голосов избирателей. Губернаторский срок Буркова истекал в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2023 года Бурков попал под санкции госдепартамента США. После этого он заявил, что оказался в компании достойных и уважаемых людей, против которых также были введены санкции.