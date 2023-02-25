Омск, , 18:11 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков, попавший под санкции Госдепартамента США, написал 25 февраля в своем телеграм-канале, что оказался в компании достойных и уважаемых людей.

Губернатор Омской области Александр Бурков © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я оказался в компании достойных и уважаемых людей. Интересно, на Западе или в США, кто-то вообще задумывается о роли этих персональных санкций?», — написал Бурков.

Запад, как считает губернатор, видимо, полагает, что санкции должны создавать неудобства, но в реальности всё выглядит иначе.

«Эти санкции абсолютно бессмысленны», — добавил Бурков.

По его мнению, западные санкции лишь подтверждают правильность того, что делает Россия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и министров, включая глав Минспорта, Минэнерго, Минцифры РФ. В санкционный список также попали предприятия металлургического сектора и горной промышленности.