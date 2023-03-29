Правительство предложило снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов в России

Москва, , 16:29 — REGNUM Правительство прорабатывает меры по отмене ограничений на выплату дивидендов иностранным инвесторам, которые пришли в Россию после введения санкций. Об этом 29 марта сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что в правительстве России прорабатываются меры по снятию ограничений для инвесторов, вложивших средства в экономику страны после введения санкций.

«Для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере на уплату дивидендов, может быть и вывод инвестиций. Разумеется, в объёмах, не превышающих сделанные вложения, и под четким контролем», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году в специальных административных районах на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае зарегистрировались 83 международные компании. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм «смены прописки» из зарубежной в отечественную юрисдикцию, и это способствовало увеличению потока компаний, желающих перерегистрироваться в российских офшорах, в три раза по сравнению с 2021 годом.