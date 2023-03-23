Мишустин: в российских офшорах зарегистрировались 83 международные компании в 2022 году

Москва, , 12:51 — REGNUM В течение 2022 года в специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край) зарегистрировались 83 международные компании. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм «смены прописки» из зарубежной в отечественную юрисдикцию», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что это способствовало увеличению потока компаний, желающих перерегистрироваться в российских офшорах, в три раза по сравнению с 2021 годом.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал пакет документов о создании САР с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для того, чтобы стимулировать возврат российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций в РФ.

В июне 2022 года глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщил о притоке инвесторов мирового уровня в САР на острове Русский. В феврале 2023 года Путин поручил правительству разработать новые меры, которые ускорят возвращение российского капитала из иностранных офшоров.