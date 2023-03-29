Путин призвал обеспечить экономический суверенитет России
Москва, 29 марта 2023, 14:45 — REGNUM Возврат на траекторию роста в российской экономике не должен расслаблять чиновников, необходимо обеспечит экономический суверенитет, заявил 29 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что нельзя допускать ни избыточного изменения, ни ускорения темпов инфляции в России.