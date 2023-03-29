Москва, , 14:45 — REGNUM Возврат на траекторию роста в российской экономике не должен расслаблять чиновников, необходимо обеспечит экономический суверенитет, заявил 29 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что нельзя допускать ни избыточного изменения, ни ускорения темпов инфляции в России.