Путин: нельзя допускать ни избыточного изменения, ни ускорения темпов инфляции в России

Москва, , 14:39 — REGNUM Нельзя допустить ни ускорения темпов инфляции, ни избыточного замедления. Об этом 29 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни её ускорения, ни её избыточного замедления», — сказал Путин.

Он отметил, что нужно обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, поскольку именно он в текущей ситуации становится ведущим фактором экономического роста и выходит на первый план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин отметил, что с лета 2022 года экономика вернулась на траекторию роста, но это не должно никого расслаблять. По его словам, для продолжения улучшения социально-экономической ситуации властям всех уровней нужно действовать без бюрократии и проволочек.