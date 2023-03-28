Лавров: Россия воюет за освобождение русских на Украине

Москва, , 16:57 — REGNUM Россия проводит специальную военную операцию ради защиты русских и русскоязычных граждан, которых угнетают на Украине, заявил 28 марта в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Угнетение русских на Украине ведется в нарушение всех международных норм и принципов, а также в нарушение основ, на которых была провозглашена независимость Украины, подчеркнул министр.

«Мы знаем, за что мы воюем. Мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти», — сказал Лавров.

Россия не имеет права оставить русских и русскоязычных на Украине на растерзание киевским властям, которые являются нацистами и расистами, и не бросит этих людей, добавил министр.

Как сообщалось ранее, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил продвижение российской армии до Киева и Львова, если это потребуется для выполнения задач спецоперации.