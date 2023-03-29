Москва, 29 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Западные страны не намерены останавливать конфликт на Украине, заявил 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что сейчас перемирие будет в интересах Москвы, а этого допустить нельзя.

«Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия проводит специальную военную операцию ради защиты русских и русскоязычных граждан, которых угнетают на Украине.

Угнетение русских на Украине ведется в нарушение всех международных норм и принципов, а также в нарушение основ, на которых была провозглашена независимость Украины, подчеркнул министр.