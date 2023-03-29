Москва, 29 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Североатлантический альянс фактически воюет на стороне Украины. Об этом 29 марта заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его мнению, глубже втягиваться в украинский конфликт уже некуда.

«Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже», — сказал он, акцентировав внимание на том, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется, что Североатлантический альянс осознаёт серьёзность ситуации, связанной с размещением российского ядерного вооружения в Белоруссии.