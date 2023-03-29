Донецк, , 13:26 — REGNUM Руководство России желает успеха российским военнослужащим, которые проявляют чудеса героизма под Артёмовском. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что спецоперация России на Украине продолжается, сейчас за Артёмовск идут ожесточенные бои, где российские бойцы проявляют чудеса героизма.

«Мы желаем им успехов», — отметил Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ.

На это Песков отметил, что «киевский режим сам расставляет свои приоритеты».

Как передавало ИА REGNUM, Песков не стал давать прогноз, отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться специальная военная операция России на Украине. По его словам, такие оценки, скорее всего, должны давать специалисты, которые занимаются спецоперацией, а именно Министерство обороны России.