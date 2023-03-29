Москва, 29 марта, 2023, 13:15 — ИА Регнум. США продолжают претендовать на роль «всемирного учителя по вопросам так называемой демократии», заявил журналистам 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя анонсированный Вашингтоном второй «саммит за демократию».

ИА REGNUM Пентагон

Представители ряда стран выразили готовность прибыть на такую встречу в роли учеников и слушать нравоучения Вашингтона, это их суверенное дело, отметил пресс-секретарь президента.

«Попытки делить мир на страны первого и второго сорта многими воспринимаются с улыбками. Вряд ли можно это отнести к категории серьезных мероприятий», — добавил Песков.

Второй «саммит за демократию» начнет свою работу 29 марта. Как и первое мероприятие, оно пройдет в виртуальном формате. Запланированы выступления ряда лидеров западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, а также представителей общественных и правозащитных организаций. Всего в мероприятии примут участие представители 120 стран. В МИД России ранее назвали саммит проявлением неоколониальных практик Вашингтона.