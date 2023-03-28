Захарова назвала «саммиты за демократию» проявлением неоколониальных практик США

Москва, , 11:10 — REGNUM «Саммиты за демократию» — не что иное, как проявление неоколониальных практик Соединённых Штатов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, распространённом 28 марта.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так называемые саммиты за демократию — это явное проявление неоколониальных практик во внешней политике США», — отметила дипломат, уточнив, что за усилиями по их организации стоит стремление узаконить инструменты контроля и вмешательства во внутренние дела других стран.

По её словам, речь идёт об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого политическая элита Штатов пытается повесить ярлык автократий, то есть Россией и Китаем.

«Под лозунгом противодействия «автократическим режимам» Вашингтон пытается консолидировать западное сообщество и подтянуть сторонников и попутчиков из-за его пределов», — указала Захарова.

Представитель МИД России также назвала «верхом лицемерия» желание Вашингтона претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей, поскольку его репутация в этой сфере полностью разрушена.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты Америки на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали.