Энергодар, Запорожская область, , 12:37 — REGNUM Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что Гросси находится на станции с рабочим визитом. Его сопровождает руководство АЭС и технический персонал. Ситуация в городе спокойная.

Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Гросси на бронеавтомобилях «Тигр» проехала через контрольно-пропускной пункт около Васильевки в сопровождении российских сотрудников оперативных ведомств и военной полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта Гросси объявил о своих планах посетить Запорожскую АЭС. 28 марта он сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в ходе визита Гросси будет проведена ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.