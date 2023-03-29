Глава МАГАТЭ Гросси проехал через российский КПП около Васильевки в Запорожской области

Васильевка, Запорожская область, , 12:09 — REGNUM Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавил генеральный директор Рафаэль Гросси, проехала через российский контрольно-пропускной пункт около города Васильевки Запорожской области по пути из Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 29 марта сообщает ТАСС.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что делегация проехала в сопровождении российских сотрудников оперативных ведомств, военной полиции на бронеавтомобилях «Тигр». Члены делегации были размещены в 10 автомобилях, в том числе микроавтобусах и минивэнах.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 марта Гросси объявил о своих планах посетить Запорожскую АЭС. 28 марта он сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в ходе визита Гросси пройдёт ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.

Он также заявил, что, несмотря на то, что ВСУ в 2023 году ещё не обстреливали Запорожскую атомную электростанцию, Украина значительно усилила давление на сотрудников этой станции, также было усилено финансирование саботажа.