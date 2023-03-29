Москва, , 11:10 — REGNUM Несмотря на то, что ВСУ в 2023 году ещё не обстреливали Запорожскую атомную электростанцию, Украина значительно усилила давление на сотрудников этой станции, также было усилено финансирование саботажа. Об этом 29 марта заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что с артиллерийскими обстрелами стало значительно тише, их практически нет.

«В этом году мы не фиксировали «прилётов» по периметру атомной станции, но в то же время усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику. Оскорбляют в различных пабликах, открытых информационных площадках, причем не просто оскорбляют, а унижают, давят таким образом на людей и одновременно финансируют саботаж на атомной станции», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что выполнение инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции фактически зависит от украинских властей.

29 марта на Запорожскую АЭС планирует прибыть генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Ранее Гросси заявил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что отключение Украиной последней линии электропередачи, питающей Запорожскую атомную электростанцию, может стать серьезным ударом по ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

3 марта боевики ВСУ обстреляли российскую группу безопасности возле ЗАЭС, охранявшую инспекторов МАГАТЭ. Карчаа, комментируя провокацию Киева, заявил, что таким образом украинская сторона пыталась склонить МАГАТЭ и Россию к переговорам о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.