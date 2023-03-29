Гросси проехал через российский КПП около Васильевки в Запорожской области
Глава МАГАТЭ Гросси проехал через российский КПП около Васильевки в Запорожской области
Васильевка, Запорожская область, 29 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавил генеральный директор Рафаэль Гросси, проехала через российский контрольно-пропускной пункт около города Васильевки Запорожской области по пути из Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 29 марта сообщает ТАСС.
Отмечается, что делегация проехала в сопровождении российских сотрудников оперативных ведомств, военной полиции на бронеавтомобилях «Тигр». Члены делегации были размещены в 10 автомобилях, в том числе микроавтобусах и минивэнах.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 марта Гросси объявил о своих планах посетить Запорожскую АЭС. 28 марта он сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.
По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в ходе визита Гросси пройдёт ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.
Он также заявил, что, несмотря на то, что ВСУ в 2023 году ещё не обстреливали Запорожскую атомную электростанцию, Украина значительно усилила давление на сотрудников этой станции, также было усилено финансирование саботажа.