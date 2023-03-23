«Росэнергоатом» предупредил Киев о состоянии Запорожской АЭС
Энергодар, Запорожская область, 23 марта 2023, 09:47 — REGNUM Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в интервью ТАСС 23 марта заявил, что отключение Украиной последней линии электропередачи, питающей Запорожскую атомную электростанцию, может стать серьезным ударом по ядерной безопасности ЗАЭС.
«Если это не шантаж и не манипуляции со стороны Украины, то отключение последней резервной Днепровской линии электропередачи станет еще одним ударом по ядерной безопасности Запорожской АЭС», — сказал Карчаа.
Генеральный директор добавил, что если власти Украины действительно пойдут на этот шаг, то станция будет в срочном порядке переведена на работу на дизель-генераторах.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе семинара в Вашингтоне заявил, что сторонам конфликта необходимо договориться о создании безусловно безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.