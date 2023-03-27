Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от Украины и США — российский дипломат

Энергодар, Запорожская область, , 07:05 — REGNUM Выполнение инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически зависит от украинских властей, заявил 27 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов © ИА REGNUM

Ульянов отметил, что, кроме Украины, выполнение инициативы МАГАТЭ зависит ещё и от США. Российский дипломат считает, что американцам давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход.

Однако, он не уверен, что Вашингтон захочет повлиять на ситуацию вокруг АЭС.

«Вашингтон очень тщательно подстраивается под позицию Киева и не хочет создавать ситуацию, когда украинские власти оказались бы хоть под малейшим давлением со стороны международного сообщества, даже если речь, казалось бы, идет об очевидных вещах», — сказал Ульянов.

Российский дипломат также подчеркнул, что если Украина неожиданно вдруг объявит, что по АЭС больше не будет вестись стрельба, то после дополнительной «сверки часов» у гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будут основания объявить о том, что безопасность на ЗАЭС будет обеспечена. «Естественно, агентству потребуется тщательно отслеживать соблюдение режима защиты», — сказал Ульянов.

Напомним, что глава МАГАТЭ Гросси намерен 29 марта посетить Запорожскую атомную станцию. В ходе визита пройдёт ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.

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