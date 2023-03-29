Минобороны РФ: в командно-штабных учениях РВСН с комплексами «Ярс» участвуют более 3 тыс. человек

Новосибирск, , 06:05 — REGNUM В ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) началось плановое командно-штабное учение с новосибирским ракетным соединением. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетные комплексы «Ярс» Mil.ru

Отмечается, что проводится контрольная комплексная проверка омских и новосибирских ракетчиков с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс».

В учениях участвуют более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники. Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий при выполнении задач.

«Планируется отработать совершение маневренных действий «Ярсов» в трёх регионах. Также стратегические ракетчики покажут умения по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки», — пояснили в Минобороны.

Кроме того, военным предстоит работа с беспилотниками различных модификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, корабельная ударная группа Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России уничтожила корабли условного противника в ходе учений в акватории Чёрного моря.