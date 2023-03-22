Ударная корабельная группа ЧФ уничтожила корабли «противника» в ходе учений в Чёрном море

Севастополь, , 09:25 — REGNUM Корабельная ударная группа Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России уничтожила корабли условного противника в ходе учений в акватории Чёрного моря. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ЧФ.

Черное море Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ударная группа кораблей ЧФ, в составе которой действовали фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Грайворон», а также ракетные катера «Р-60» и «Ивановец» провела в Чёрном море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы.

«По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ответным огнём зенитных ракетных и артиллерийских комплексов расчётами противовоздушной обороны корабельной группы ЧФ были уничтожены все крылатые ракеты условного противника.

Кроме того, уточняется, что после этого экипажи кораблей ЧФ осуществили стрельбы по морским и береговым целям, которыми стали буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей. Также артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), которые были сброшены на парашютах с самолётов морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта шесть катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух ракетных катерных ударных групп (РКАУГ) провели в рамках тактических учений в заливе Петра Великого морской бой. Экипажи кораблей отработали выход в атаку на корабли «неприятеля», а также использование противокорабельных ракет «Москит».