Париж, 28 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В Париже начались столкновения между участниками акции протеста, выступающими против пенсионной реформы, и стражами порядка. Об этом 28 марта сообщают французские СМИ.

Евгений Полойко/РИА Новости Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы в Париже

Уточняется, что первые случаи беспорядков зафиксированы на бульваре Вольтер. На кадрах, размещённых местными СМИ, видно, как протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников полиции, используют петарды и дымовые шашки. Сообщается, что участники протестов подожгли рекламный щит.

По данным телеканала BFMTV, к настоящему моменту в столице Франции задержаны 22 человека.

По оценкам профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), на улицы Парижа вышли около 450 тыс. человек. Многотысячные акции проходят и в других городах Франции. Профсоюзы сообщают о 50 тысячах участников протестов в Гавре, 30 тысячах — в Лионе.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против участников акции протеста, выступающих за отмену пенсионной реформы.

Напомним, что акции протеста во Франции в связи с пенсионной реформой стали более массовыми с 11 марта 2023 года, когда правительство страны в обход голосования в парламенте утвердило решение о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.