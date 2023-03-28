Париж, 28 марта, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против против участников акции протеста, выступающих против пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Полойко/РИА Новости Протесты против пенсионной реформы во Франции

По данным агентства, колонна демонстрантов стартовала на площади Республики. После того, как бастующие дошли до площади Нации, радикалы начали кидать в сотрудников полиции, охраняющих соседние улицы, стеклянные бутылки и петарды. В ответ стражи правопорядка начали бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом.

28 марта в европейской стране проходит акция на фоне общественной забастовки против принятия пенсионной реформы. В Париже в демонстрациях принимают участие несколько десятков тысяч человек.

Ранее стало известно, что из-за забастовки была закрыта Эйфелева башня, её посещения временно прекращены.

Напомним, что акции протеста во Франции в связи с пенсионной реформой проходят с 11 марта 2023 года, когда законодатели страны поддержали повышение пенсионного возраста для французов с 62 до 64 лет.