МИД Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против возвращения российских спортсменов

Варшава, , 18:58 — REGNUM Министерства иностранных дел пяти стран — Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом 27 марта сообщается на сайте польского МИД.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2010 Jude Freeman

В совместном заявлении МИД пяти стран заявили, что сожалеют из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК), который радикально изменил «свою прежнюю хорошо аргументированную позицию не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях».

Отмечается, что российские спортсмены спонсируются и поддерживаются правительствами или компаниями, которые поддерживают Кремль, из-за чего их участие в турнирах нежелательно.

Напомним, в январе 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Олимпиаде спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех, кто не поддерживает проведение спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в летних Олимпийских играх — 2032.