Москва, 28 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) назначен Евгений Загайнов. Указ президента России Владимира Путина опубликован 28 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Назначить Загайнова Евгения Тимофеевича постоянным представителем РФ при АСЕАН в Джакарте, Индонезия», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Александра Иванова, который работал в этой должности с августа 2017 года.

Загайнов с февраля 2018 года был директором правового департамента МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Путин сменил послов России в Судане и Кувейте. Представлять Москву в Судане будет Андрей Черновол, а в Кувейте — Владимир Желтов.