Москва, , 14:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Судане Андрея Черновола, а Владимира Желтова — послом в Кувейте. Указы об этом были опубликованы 10 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер снял с поста посла в Кувейте Николая Макарова и назначил на это место Желтова, который до этого представлял Москву в Судане. Черновол стал послом РФ в Судане вместо Желтова.

Стоит отметить, что Желтов находится на дипломатической службе с 1995 года. Послом в Судане он был с марта 2018 года. Данных о деятельности Черновола в открытых источниках нет.