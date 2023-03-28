Москва, 28 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Правительство России прорабатывает вопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах, заявил 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль и юань

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах», — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета.

Премьер-министр уточнил, что крупные российские эмитенты уже сами стали выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что объём взаимной торговли России и Белоруссии в 2022 году достиг рекордного показателя в 45 млрд долларов.

Ни санкции, ни нестабильность на мировых рынках не мешают росту товарооборота, этот процесс продолжается и в 2023 году, сказал Мишустин.