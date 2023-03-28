Москва, 28 марта, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с беспилотниками, внесут в Госдуму РФ. Об этом 28 марта сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

«Сегодня вместе с коллегами внесём в Госдуму законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных», — написал Хинштейн.

По его словам, актуальность инициативы очевидна, поскольку беспилотники всех видов применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях.

Он отметил, что действующее законодательство позволяет силовикам противостоять только воздушным беспилотникам.

По новому законопроекту, силовые ведомства и организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Хинштейн заявил, что в Госдуме разработали законопроект об уничтожении наземных и водных беспилотников. Предполагается, что его принятие позволит предотвратить теракты.