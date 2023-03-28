Москва, 28 марта, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Российскую нефть, которую перестали покупать в странах «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза, теперь будут экспортировать в Азию, Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Спрос есть на весь объём нефти, ранее не востребованный из-за эмбарго, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло», — также сказал он.

Тем не менее объёмы добычи нефти и газа в России в 2023 году будут снижены, в том числе из-за санкций. Эта мера направлена на стабилизацию ситуации, сокращение добычи добровольное, подчеркнул Шульгин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что странам Европы придется потрудиться, чтобы заместить нефтепродукты из России после вступления в силу эмбарго на поставки данных энергоресурсов. Эмбарго было введено в декабре 2022 года.