Авдеевка, ДНР, 28 марта, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении стало критическим, заявил со ссылкой на украинских военных 28 марта в эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Фото:фото пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Авдеевка

Авдеевка является одним из основных укрепрайонов ВСУ — с её территории украинские войска обстреливают Донецк.

«Согласно заявлениям самих боевиков, которые остаются ещё в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже запрет поступил на въезд гражданских, волонтёров, журналистов, то есть в город уже никого не пускают, да и пустить у них возможности особо нет. Долгожданное освобождение Авдеевки — оно не за горами», — пояснил Денис Пушилин. По его словам, улучшение позиций ВС России под Авдеевкой продолжается.

Так, начальник пресс-центра группировки Вооружённых сил России «Юг» Иван Бигма сообщил 28 марта РИА Новости, что на авдеевском направлении российские военные ликвидировали две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также огневую позицию и расчёт 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе населённого пункта Новобахмутовка.

Также Пушилин проинформировал о ситуации на других линях соприкосновения с силами противника в ДНР. Говоря о наступлении в Артёмовске, Пушилин отметил, что российские военные практически полностью зачистили промзону на территории Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). «Украинские военные переместились в административные здания за пределами завода АЗОМ в Артемовске», — пояснил врио главы ДНР.

Артемовск (украинское название Бахмут) окружен на 4/5, Авдеевка — в полукольце, заявил экс-командир роты ВСУ Евгений Дикий:

«Они (российские войска) пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце».

Серьёзные бои идут в Авдеевке, подтвердил журналист Юрий Подоляка. В своем телеграм-канале 27 марта он также подтвердил продолжение атаки ВС РФ.

«В Марьинке также идут интенсивные бои. На сватовском направлении мы выдавливаем противника за реку Жеребец. У ВСУ нет удобных позиций, чтобы удержаться. На западном берегу реки противнику будет легко построить новую линию обороны, что ВСУ и попытаются осуществить», — пояснил Юрий Подоляка.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ВСУ в Авдеевке находятся в критичной ситуации, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьёв Live». Под завалами дома в Донецке, который накануне, 27 марта, обстреляли ВСУ, найдены тела погибших мужчины и женщины, сообщил глава города Алексей Кулемзин.