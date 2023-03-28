Вице-премьер Новак: Россия в 2022 году нарастила поставки нефти в Индию в 22 раза

Москва, , 10:47 — REGNUM Большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была перенаправлена на рынки дружественных стран. Об этом 28 марта заявил вице-премьер России Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран», — сказал он в в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ, уточнив, что поставки нефти в Индию выросли в 22 раза.

По его словам, также вырос экспорт энергоресурсов в Китай и другие страны.

Напомним, что 22 марта Александр Новак провёл встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы модернизации системы теплоснабжения города Твери. Также глава региона и вице-премьер обсудили актуальные вопросы на двусторонней встрече, в том числе рассмотрен ход газификации муниципалитетов Верхневолжья.