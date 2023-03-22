Тверь, , 19:27 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился сегодня, 22 марта, в Москве с заместителем председателя правительства РФ Александр Новак. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы модернизации системы теплоснабжения города Твери. Также глава региона и вице-премьер обсудили актуальные вопросы на двусторонней встрече, в том числе, рассмотрен ход газификации муниципалитетов Верхневолжья.

Рабочая встреча губернатор Тверской области Игоря Рудени с заместителем председателя правительства РФ Александр Новак Пресс-служба правительства Тверской области

«Сейчас в регионе идут масштабные работы, — отметил Игорь Руденя. — Газификация — это новые возможности для наших территорий, инструмент для привлечения инвестиций, развития действующих производств. Она важна для наших школ, детских садов и других социальных учреждений. И особенно — для тех муниципалитетов, где ранее газа не было».

Программа газификации Тверской области реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий. В регионе также ведется работа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений.

В соответствии с поручением главы государства в Верхневолжье реализуется еще один знаковый проект — по модернизации системы теплоснабжения Твери. Тема обсуждалась на рабочей встрече под председательством вице-премьера Александра Новака с участием Губернатора Игоря Рудени, генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова, представителей отраслевых федеральных министерств, компаний «Газпром энергохолдинг», «Тверская генерация». Утверждена «дорожная карта» проекта, которая реализуется поэтапно. Проведены технический, финансовый и юридический аудиты ООО «Тверская генерация».

Главной темой рабочей встречи стало определение приоритетного сценария модернизации системы теплоснабжения города Твери. Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции — поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных. Как сообщил Игорь Руденя по итогам обсуждения, в рамках этой работы получит новое развитие и модель электроснабжения города: принято решение о модернизации системы электроснабжения Твери и Калининского района для повышения качества жизни граждан, инвестиционной привлекательности территории.