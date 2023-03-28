Москва, 28 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра, народного артиста России Александра Митту с 90-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована 28 марта на сайте Кремля.

Svklimkin Александр Митта. Кинорежиссер

«Уважаемый Александр Наумович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Митту по праву считают выдающимся режиссёром, талантливым сценаристом и актёром, а также человеком, который наделён неиссякаемыми творческими возможностями.

«Вы всегда трудитесь увлечённо, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому Ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны», — отметил глава государства.

Также он пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу — 2023 среди женщин в весовой категории до 70 кг.