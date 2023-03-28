Москва, 28 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Российские военные почти полностью зачистили промзону Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 28 марта сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали противнику такие условия, чтобы он не смог даже подвезти к Артёмовску боевые комплекты или вывезти раненых из города.

«Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе зачистить промзону, практически об этом уже можно говорить. Там ребята добивают боевиков, но это одиночные группы», — сказал Пушилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают нести серьёзные потери в Артёмовске. По его словам, только на прошлой неделе их потери составили до 4,5 тыс. человек.

Также сообщалось, что украинская авиация на артёмовском направлении встречается всё реже, поскольку самолётов и вертолётов у ВСУ очень мало.