Офицер ЛНР Марочко: ВСУ продолжают нести серьёзные потери в боях за Артёмовск

Луганск, , 08:36 — REGNUM Потери украинских войск в районе Артёмовска только на минувшей неделе составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 27 марта в своём телеграм-канале.

Работа РСЗО «Град» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам эксперта, примерно пятая часть раненых получила серьёзные увечья. Эти украинские военные не смогут вернуться на фронт.

«Украинские боевики за истёкшую неделю понесли в районе Артёмовска около 1,5 тысяч безвозвратных и порядка 3 тысяч санитарных потерь», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт проинформировал об уничтожении российскими войсками украинской колонны, направленной в город Северск к северу от Артёмовска (до 1924 года — Бахмут). Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются больше шести месяцев.