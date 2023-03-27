Штат Нью-Йорк, США, 28 марта, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что странам, которые не поддержали в Совбезе российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках», есть что скрывать.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Расследование в ООН является наиболее подходящим и надежным способом. Если эти страны блокируют разрешение советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают», — сказал Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, подозрения о тех, кто стоит за взрывами «Северных потоков», только увеличились после прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, заявил 27 марта на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.