Штат Нью-Йорк, США, 28 марта 2023, 00:25 — REGNUM Подозрения о тех, кто стоит за взрывами «Северных потоков», только увеличились после прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции России о создании международной комиссии для расследования терактов на газопроводах. Об этом заявил 27 марта на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Василий Небензя
Василий Небензя
Russiaun.ru

«После сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках», только увеличиваются», — сказал Небензя.

Постпред также напомнил, что США и их союзники сделали всё, чтобы помешать объективному международному расследованию. По словам постпреда, «сначала в Вашингтоне публично угрожали взорвать газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Совбез не принял проект резолюции.