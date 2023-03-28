Постпред Небензя: непринятие резолюции увеличило подозрения о виновных во взрывах «Северных потоков»

Штат Нью-Йорк, США, , 00:25 — REGNUM Подозрения о тех, кто стоит за взрывами «Северных потоков», только увеличились после прошедшего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции России о создании международной комиссии для расследования терактов на газопроводах. Об этом заявил 27 марта на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

«После сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках», только увеличиваются», — сказал Небензя.

Постпред также напомнил, что США и их союзники сделали всё, чтобы помешать объективному международному расследованию. По словам постпреда, «сначала в Вашингтоне публично угрожали взорвать газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Совбез не принял проект резолюции.