Москва, 27 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В Харьковской области уничтожен склад украинской теробороны. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В районе населённого пункта Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, в течение суток российские войска нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике противника в 107 районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в Запорожской области.