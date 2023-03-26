Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Видео с осколком упавшего в Тульской области беспилотника показали очевидцы в соцсетях 26 марта.

Снимок экрана 2023-03-26 в 17.16.29

На кадрах запечатлено, как местные жители рассматривают металлический обломок, обсуждая происходящее. «Как эти дроны сюда долетают?» — спрашивает очевидец.

Взрыв прогремел в Тульской области вечером 26 марта в городе Киреевске. По предварительной информации, взорвался начинённый взрывчаткой беспилотник Ту-141 «Стриж».

В результате, по уточнённым данным, три человека получили ранения. Есть повреждения в находящихся рядом с местом ЧП домах. Власти области заверили, что угрозы населению нет. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.