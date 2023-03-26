Киреевск, Тульская область, 26 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Видео, на котором запечатлён момент мощного взрыва, прогремевшего 26 марта в городе Киреевске (Тульская область), появились в Сети 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Камерой видеонаблюдения зафиксирован звук взрыва: в объектив место ЧП не попало.

Причина взрыва пока не установлена, предположительно, в Киреевске упал беспилотник со взрывчаткой. На месте взрыва образовалась большая воронка.

Есть пострадавшие — два человека, кроме того, в районе взрыва три многоэтажных дома получили повреждения.