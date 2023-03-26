Москва, , 12:16 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты Америки перешли все грани в стремлении утвердить свою гегемонию и сохранить однополярный мир.

Сергей Лавров Mid.ru

«От Соединённых Штатов [Америки] можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий: дипломатических, этических, любых других», — заявил дипломат в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1» 26 марта.

Ранее Лавров отмечал, что многие страны постепенно начинают признавать формирование многополярного мира. По словам российского дипломата, об окончании западной гегемонии неоднократно рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон.

О приближении заката однополярного мира с американским доминированием также писал обозреватель британской газеты The Guardian Джонатан Стил. По его мнению, губительная политика США в отношении конфликта на Украине лишь ускоряет этот процесс.